Adana'da 16 kaçak cep telefonu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, bir araçta gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 cep telefonu ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesi'nde yaptığı yol uygulamasında bir aracı şüpheli bularak durdurdu.
Eğitimli köpek "Dalga"nın tepki verdiği araçtaki kuru pasta kutularında gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 cep telefonu ele geçirildi.
Araç sürücüsü Suriye uyruklu E.A. ve yanında bulunan 3 şüpheliye, idari para cezası uygulandı.???????
Kaynak: AA
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