Adana'da 16 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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Adana'da 16 torbacı tutuklandı

28.03.2022 09:30
Adana'da 16 torbacı tutuklandı

Adana'da gözaltına alınan 169 uyuşturucu şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

Adana'da gözaltına alınan 169 uyuşturucu şüphelisinden 16'sı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla 'torbacı' diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 21- 27 Mart'ta operasyonlar düzenledi. 145 adrese yapılan baskınlarda 169 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda ise 1 kilo 171 gram metamfetamin, 5 bin 687 adet uyuşturucu hap, 88 gram esrar, 706 gram bonzai, 19 gram eroin, 1 gram kokain, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu kullanımı için malzemeler ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 14'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere 153 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana'da 16 torbacı tutuklandı
Adana'da 16 torbacı tutuklandı

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Adana Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, 27 Mart, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 16 torbacı tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 16 torbacı tutuklandı - Son Dakika
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