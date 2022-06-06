16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika
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16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı

06.06.2022 11:45

Adana'da kullandığı otomobille polisten kaçmaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Adana'da kullandığı otomobille polisten kaçmaya çalışan 16 yaşındaki çocuk, kaza yapınca yakalandı.

Çukurova ilçesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda polis ekipleri, şüphe üzerine 01 YD 448 plakalı otomobile "Dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak otomobille kaçan sürücü, Güzelyalı Mahallesi'nde ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı.

Evin bahçe duvarına çarparak duran otomobilin sürücüsü ekiplerce yakalandı.

Otomobili kazadan yara almadan kurtulan 16 yaşındaki B.E'nin kullandığı belirlendi, polis ekiplerince kural ihlalleri nedeniyle 9 bin 600 lira ceza uygulandı.

16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı
16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 16 yaşındaki çocuk, kullandığı otomobille duvara çarpınca yakalandı - Son Dakika

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