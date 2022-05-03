16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı - Son Dakika

- 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesi yakalandı

Adana cinayet dedektifleri 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesini sakladığı Mersin'de yakaladı

ADANA - Adana cinayet dedektifleri 16 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan suç makinesini sakladığı Mersin'de yakaladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde 2015 yılında Halif Küngür'ün kullandığı otobüsü durdurup pompalı tüfek doğrultup, "Cebindeki paraları ver 36 ay infazım var. Yoksa sıkarım" diyerek bin 800 lira gasp eden Utku Örtlek (31), tutuklandı. Yargılanması devam ederken 2017 yılında tutuksuz yargılanmak üzere serbest kalan Örtlek, hakkında 13 ayrı suçtan 16 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Örtlek, cezasının kesinleşmesinin ardından 5 yıl boyunca yakalanamadı. Bunun üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışma sonucunda, Örtlek'in, Mersin'in Yenişehir ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi. Adrese baskın yapan ekipler, Utku Örtlek yakalandı. Örtlek'in yakalanmamak için onlarca ev değiştirdiği, kredi kartıyla alışveriş yapmadığı ve kendi üzerine kayıtlı cep telefonu kullanmadığı öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Utku Örtlek önce adliyeye daha sonrada cezaevine götürüldü.