Adana'da 1600 yıllık Taşköprü, motosiklet sürücülerine ve seyyar satıcılara mesken oldu - Son Dakika

ADANA'nın simgelerinden olan 1600 yıllık tarihi Taşköprü, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açık olmasına rağmen motosiklet sürücülerinin ve seyyar satıcıların meskeni haline geldi. Bazı vatandaşlar köprüde oluşan bu görüntüden rahatsız olduklarını dile getirirken, bazıları ise duruma alışkın olduklarını söyledi.

Seyhan Nehri üzerinde merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerini birleştiren, üzerinden hala ulaşım sağlanabilen dünyanın en eski köprülerinden biri olan 16 asırlık Taşköprü, 2006 yılında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından restore edilerek, taşıtlara yasaklanıp, sadece yaya ve bisiklet trafiğine açıldı. Yerli ve yabancı turistlerin görmeden kentten ayrılmadığı tarihi köprünün yasak olmasına rağmen bazı motosiklet sürücülerinin köprü üzerinden geçmesi ve seyyar satıcıların köprü üzerinde satış yapması dikkat çekti. Bazı vatandaşlar köprünün çarşıya döndüğünü ve motosiklet sürücülerinin tehlike yarattığını söylerken bazıları ise duruma alışkın olduklarını dile getirdi.