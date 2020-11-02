Adana'da 167 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Karataş ilçesinde 167 litre sahte içki ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca ilçeye bağlı Bahçe Mahallesi'nde kaçak içki imal edildiğinin belirlenmesi üzerine adli makamlardan alınan arama kararına istinaden 6 ayrı adreste eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda, şahısların evlerinde 167 litre el yapımı olduğu değerlendirilen sahte rakı, sahte rakı yapımında kullanılan damıtma boru sistemi, kaynatma kazanı ve satışında kullanılan yarım litrelik 20 adet ve beş litrelik 10 adet pet şişe, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kaçak içki yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ADANA