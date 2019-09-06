Son Dakika Haberleri: Adana'da 17 bin 500 aileye evde bakım hizmeti
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Adana'da 17 bin 500 aileye evde bakım hizmeti

50 dakika önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Adana'da bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aile için evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.

Adana'da 17 bin 500 aileye evde bakım hizmeti, System.String[]

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, Adana'da bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aile için evde bakım hizmeti verdiklerini söyledi.


Biz de Varız Destekleme Derneği üyeleri bu ayki toplantılarında Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç ile yardımcısı Şemsi Dayı'yı konuk ederek, kurum hakkında bilgi aldılar. Dernek üyeleri Eylül ayı ve sonrasında hayata geçirecekleri projeleri değerlendirdiler. Derneğin toplantısına katılan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeynel Abidin Koç, daha çok dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek, şiddet mağdurları ile ihmal ve istismara uğramış çocukların, birilerinin dokunmasına ihtiyaç duyduklarını ifade etti. Kendilerinin de bu yönde kurum olarak büyük destek verdiklerini anlatan Koç, Engelli ve Yaşlı Hizmetler Müdürlüğü'ne bağlı özel bakım merkezleri, yaşam evleri gibi hizmetleri hayata geçirdiklerini söyledi. Koç, Adana'da bakıma muhtaç ihtiyaç sahibi 17 bin 500 aile için evde bakım hizmeti verdiklerini ifade etti. Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezi olarak şiddet mağduru kadın ve çocuklarla ilgili tüm davalara müdahil olduklarını da kaydeden Koç, bu konudaki hassasiyetlerini dile getirdi.


Biz de Varız Destekleme Derneği Başkanı Esin Parlak ise şiddet mağduru kadın ve çocukların yanı sıra tüm dezavantajlı gruplara yönelik çalışmalar yaptıklarını belirterek bu konularda her türlü desteği vermeye ve işbirliğine hazır olduklarını belirtti. - ADANA

Şemsi Tebrizi, Zeynel Abidin, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:34 Kaynak: İHA
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