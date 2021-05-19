17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi - Son Dakika

17 kişilik minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye para cezası verildi

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali nedeniyle para cezası yazıldı.

Adana'da 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 işçi taşıyan sürücüye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlali nedeniyle para cezası yazıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekiplerince, yetki belgesiz ve izinsiz taşımacılık yapan araçlara yönelik denetim gerçekleştirildi. Merkez Seyhan ilçesi Zeytinli Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'ndaki denetimler sırasında 01 MA 2033 plakalı bir minibüs durdurularak incelendi. Ekipler, 17 yolcu kapasiteli minibüste 27 tarım işçisinin bulunduğunu belirledi. Suriyeli şoför Mahir Omar'a (34) Kovid-19 tedbirlerini ihlalleri nedeniyle para cezası verildi, minibüs trafikten men edildi. Yolculara da sosyal mesafeyi ihlalden para ceza uygulandı. Araçtan 27 işçi çıkması polis kamerasında Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, aracın kapısının açılmasıyla içerideki yolcu yoğunluğu dikkati çekiyor. Yapılan sayımda, minibüste şoför hariç 27 tarım işçisi bulunduğu tespit ediliyor. Polis, sürücüye ehliyetinin yolcu taşımacılığı için yetersiz olduğunu ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını, bu nedenle cezai işlem uygulanacağını belirtiyor.

Son Dakika

Dünyaca ünlü model Kate Moss'un uyurken çekilen bir videosu 17 bin dolara satıldı

Arkadaşıyla su vermedi diye tartıştı, kalbinden bıçaklayıp öldürdü

ABD'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan için yaptığı skandal sözlere AK Parti'den ilk açıklama: Mantıksız bir yaklaşımdır

Rusya, 17 ton çileği Türkiye'ye iade edecek! Tarım zararlısı bulunduğu için ülkeye sokmadılar

Öğrenciler dikkat! Yüz yüze sınavlardan muaf olmak adına dilekçe vermeyenler, sınıfta kalabilir

Bakan Soylu'dan maket uçakla yapılan saldırı hakkında ilk açıklama: Herhangi bir zaiyat yoktur

ABD Dışişleri Bakanlığı: Antisemitist dilin hiçbir yerde yeri yok! Erdoğan'ın açıklamalarını kınıyoruz

Aslışah Alkoçlar, ilk kez hamilelik fotoğrafını paylaştı