Adana'da 17 kişilik öğrenci servisinde 34 kişiyi taşıyan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 17 kişilik öğrenci servisinde 34 kişiyi taşıyan sürücüye ceza kesildi - Son Dakika

Adana'da 17 kişilik öğrenci servisinde 34 kişiyi taşıyan sürücüye ceza kesildi

6 saat önce

Adana'da 17 kişilik serviste 34 öğrenci taşıdığı belirlenen sürücüye para cezası uygulandı ve aracı belirli süreyle trafikten men edildi.

Adana'da 17 kişilik öğrenci servisinde 34 kişiyi taşıyan sürücüye ceza kesildi, System.String[]

Adana'da 17 kişilik serviste 34 öğrenci taşıdığı belirlenen sürücüye para cezası uygulandı ve aracı belirli süreyle trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, merkez Yüreğir ilçesi Güzelevler Mahallesi'ndeki Prof. Dr. Salih Öven İlkokulu öğrencilerini taşıyan servis aracının 17 kişi taşıma sınırı olmasına rağmen 34 öğrenci aldığına ilişkin sosyal medyada yer alan görüntüler ihbar kabul edildi.

Bunun üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, söz konusu okulda servis hizmeti yapan okul servis araçları üzerinde denetim yaptı.

Konuyla ilgili servis şoförü tespit edilerek, "Büyükşehir Belediye Kanunu kapsamında ilgili belediyeden alınan izin/ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında belediye sınırları dahilinde yolcu taşımak" maddesi gereğince 2 bin 18 lira, "Taşıma sınırı üzerinde yolcu almak" maddesi gereğince 85 lira ile "Araç üzerinde mevzuata uygun şekilde yapılan her türlü değişikliği 30 gün içinde araç tescil belgesine işletmemek" maddesi gereğince 108 lira olmak üzere 2 bin 211 idari para cezası uygulandı.

Açıklamada ayrıca servis aracının 30 gün süreyle trafikten men edildiği belirtildi.

Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 12:34 Kaynak: AA
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