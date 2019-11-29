Adana'da 17 yaşında gencin öldürülmesi davasına devam edildi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan sanığın yargılanması sürdürüldü.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, "çocuğu veya beden veya ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçundan yargılanan tutuklu sanık Ali B. ile avukatı geldi. "Tehdit ve hakaretle" suçlanan tutuksuz sanık Nejla N. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme başkanı, öldürülen Yücel Gültekin'in yaşıyla ilgili Marsa Kadın Doğum Çocuk Hastanesi ve Seyhan Devlet Hastanesine yeniden gönderilen yazılara cevap verilmediğini belirtti.

Sanık Ali B'nin avukatı, ölen Gültekin'in 15-20 yaş aralığında olduğunu belirtir otopsi raporunun dikkate alınarak yaş tespiti için mezarın açılmasını istedi.

Sanık Ali B. de olay günü yaşananları anlatarak tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Ali B'nin tutukluluğunun devamına karar verip eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.



Merkez Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi'nde, 24 Şubat 2019'da, 17 yaşındaki Yücel Gültekin bıçaklanarak öldürülmüş, şüpheli Ali B. tutuklanmıştı.