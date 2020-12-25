Adana'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası - Son Dakika

Adana'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası

25.12.2020 17:05
Adana'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası, System.String[]

Adana'da, 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 24 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana'da, 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık 24 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, İsa Arıç'ı öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanık İ.D, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Öldürülen Arıç'ın dini nikahlı eşi olan tutuksuz sanık Z.K, müştekiler Musa ve İclal Arıç ile taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

İsa Arıç'ın annesi İclal Arıç ve babası Musa Arıç, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık İ.D. ise Z.K'nin olayla ilgisinin bulunmadığını ileri sürerek, "Bıçaklama olayını isteyerek yapmadım, bunun bilinmesini istiyorum. O çocuk için çok üzülüyorum. Keşke ben ölseydim." dedi.

Z.K. de olayla ilgisinin olmadığını dile getirdi.

Mahkeme heyeti, "Tasarlayarak kasten çocuğu öldürmek" suçundan önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdiği İ.D'nin cezasını, olay tarihinde yaşının 18'in altında olması nedeniyle 24 yıl 4 aya indirdi. Diğer sanık Z.K'nin ise suça karıştığının sabit olmaması nedeniyle beraatine karar veren heyet, sanıkların mevcut hallerinin devamına da hükmetti.

Merkez Sarıçam ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'ndeki evinde, 29 Nisan 2017'de bıçakla yaralanmış halde bulunan İsa Arıç, yakınları tarafından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayın ardından İ.D. ve Arıç'ın dini nikahlı eşi Z.K. tutuklanmıştı. Z.K, mahkeme aşamasında tahliye edilmişti.???????

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Mahkeme, Adana, Ceza, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 17 yaşındaki genci bıçaklayarak öldüren sanığa 24 yıl hapis cezası - Son Dakika


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