174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da kaçak üretilen 174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele

geçirdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.