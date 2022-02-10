Üye Girişi
174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

10.02.2022 09:44

Adana'da kaçak üretilen 174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

Adana'da kaçak üretilen 174 bin 500 litre akaryakıt ele geçirildi, 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesi'ndeki bir bitkisel atık yağ geri dönüşüm tesisinin izinsiz faaliyet yürüttüğünü belirledi.

Adrese baskın yapan ekipler, atık yağlardan elde edilen 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele

geçirdi.

Polis, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

YORUMLAR
500

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Akaryakıt, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:03 Son dakika: TÜİKe göre Türkiye genelinde işsiz sayısı 2 bin kişi artarak 3 milyon 794 bin kişiye ulaştı
09:52 Soba faciası: Kayınpeder öldü, kayınvalide ve gelin yaşam savaşı veriyor!
09:30 Bilim dünyasında bir ilk: Bu örümcek dünyada sadece Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde yaşıyor!
09:48 Bilim insanının 'ruhla' ilgili söyledikleri ortalığı ayağa kaldırdı!
09:18 Iğdır'da köye inen 6 aç kurt, köpeği aralarına alarak parçaladı! O anlar kamerada
09:34 HDP'den istifa edip MHP'ye geçmişti! Parti'den açıklama geldi: Kovduk!
09:32 AK Partili Çamlı'dan elektrik zamları yorumu: Tamamı CHP zihniyetinin ürünüdür!
09:27 Hırsızlığın böylesi! MHP'li Saffet Sancaklı tabut taşırken, cenazede soyuldu!
09:15 Sadrazamın torunları birbirine girdi: 100 milyonluk miras mezar açtırdı!
09:12 Semra Güzel'in fotoğrafında yer alan kadın, terörist Volkan Bora'nın annesi çıktı: Beni örgüt kampına Semra Güzel götürdü
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 10:08:13. #1.11#
SON DAKİKA: 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement