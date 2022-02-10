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Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

10.02.2022 09:46

Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da bir geri dönüşüm tesisi ile dolum yapılan tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

ADANA - Adana'da bir geri dönüşüm tesisi ile dolum yapılan tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekiplerine Yüreğir ilçesi Akdeniz Mahallesinde lisanssız faaliyet gösteren bir geri dönüşüm tesisi ile bu tesiste dolum yapılan bir tankerde kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi üzerine adrese baskın yaptı. Yapılan baskında polisi karşısında gören zanlılar şaşkına dönerek, "Ne çabuk haberiniz oldu daha ilk işimizde bizi yakaladınız" diyerek tepki gösterdi.

Polis yaptığı aramada tesiste ve tankerde 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 zanlı sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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Adana Emniyet Müdürlüğü, geri dönüşüm, Akaryakıt, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 174 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
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