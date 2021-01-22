Adana'da 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 1750 uyuşturucu hap ve esrar ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İmamoğlu ilçesi Aliler Mahallesi'nde yaptıkları uygulamada durumundan şüphelendikleri araçta arama gerçekleştirdi.

Araçta 1750 uyuşturucu hap ele geçirildi, sürücü İ.B. gözaltına alındı.

Ceyhan ilçesi Tarsus-Adana- Gaziantep otoyolunda durdurulan araçtaki yolculardan R.F.K'nin üst aramasında da 2 gram esrar, bir çalıntı ve 6 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi.

Ekipler, R.F.K'yi gözaltına aldı.