Son Dakika Haberleri: Adana'da 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da bir ev ve otomobilde 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına aldı.

Adana'da 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, System.String[]

Adana'da bir ev ve otomobilde 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen operasyonda, 2 şüpheli gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla merkez Seyhan ilçesi Mıdık Mahallesi'ndeki bir ev ve otomobilde uyuşturucu bulunduğunu belirledi.

Bunun üzerine operasyon düzenleyen polis, ev ve araçta yaptığı aramada 18 kilo 283 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 24 bin 115 lira, 1110 avro ile ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirdi.

Uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 zanlı gözaltına alındı.

Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 09:34 Kaynak: AA
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