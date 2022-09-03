Adana'da 18 milyon 325 bin makaron ele geçirildi

Aramalarda 4 milyon 425 bini tütün doldurulmuş 18 milyon 325 bin makaron, 90 kilogram tütün ve sigara dolum makinesi ele geçirildi.

Adana 'da 18 milyon 325 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan 9 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Kaynak: AA

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi, Emniyet Müdürlüğü, Adana, Güncel, Son Dakika

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