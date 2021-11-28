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Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI - Son Dakika

Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI

28.11.2021 02:07

Son dakika gündem haberi: ADANA'da, 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması'nda 1800'ün üzerinde polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

ADANA'da, 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması'nda 1800'ün üzerinde polisin katıldığı, helikopter ve drone ile havadan destek verilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 21 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 1800'ün üzerinde polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan da destek verildi. 14 bin 265 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 21 kişiyi yakaladı. Sabit nokta yol kontrollerinde 4 bin 625 aracı durdurarak özel eğitimli narkotik köpeği ile arama yapan ekipler, trafikten men edilmiş 3 araç ve 5 adet çalıntı motosiklet ele geçirirken, trafik yönünden 93 araca ise toplam 131 bin 892 lira para cezası uyguladı. Umuma açık 206 mekanda yapılan denetimlerde ise 33 işletmeye işlem yapıldı.

Gezici ekipler ise kavşaklarda dilencilik ve satıcılık yaparak trafikte tehlike saçan 18 kişiye 3 bin 672 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca gece saat 01.00'e kadar devam uygulamanın genelinde 7 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği ve silahlara ait mühimmat, 2 gram esrar, 4 gram metamfetamin ele geçirildi.

Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI
Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI

Para Cezası, Asayiş, Drone, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber | ADANA'DA 1800 POLİS İLE HAVA DESTEKLİ ASAYİŞ UYGULAMASI - Son Dakika
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