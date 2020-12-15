19 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika

CHP'li Altay'ın "Milletin aç midesine sadece kuru ekmek giriyor" sözlerine AK Partili Tin'den yanıt: O zaman aç değiller

Koronalı adamın başını komşusu yaktı: Hem eve kadın alıyor hem de dışarı çıkıyor

Sigara içtiği için ceza yedi, "Ben ünlüyüm, beni çekmeyin" diyerek tepki gösterdi