Adana'da 2. Ahşap İşleme Makineleri ve Mobilya Yan Sanayi Fuarları Açılacak

Adana'da Çukurova 2. Ahşap İşleme Makineleri ve Mobilya Yan Sanayi fuarları 10 Nisan'da açılacak.

Adana'da Çukurova 2. Ahşap İşleme Makineleri ve Mobilya Yan Sanayi fuarları 10 Nisan'da açılacak.



Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş'den (TÜYAP) yapılan açıklamada, bölgede bölgede 2016 yılında ilk defa düzenlenen fuarın bu yıl Türkiye'nin tüm illerinden ve Ortadoğu, Balkanlar ve Türki cumhuriyetlerden gelecek olan alım heyetleri ile yeni pazarlara erişim ve yeni iş ortaklıkları sunduğu belirtildi.



Fuarlar, 10-13 Nisan saat 10.00 -19.00, 14 Nisan saat 10.00-18.00 saatleri arasında açık olacak.

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