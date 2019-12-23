Adana'da 2 arkadaşa kanlı infaz - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 arkadaş hayatını kaybetti.

Olay, ilçe merkezinde bulunan Kemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 çocuk babası Bülent Mamak (40), bakkal dükkanı işleten arkadaşı iki çocuk babası Murat Gökler (46) ile 01 GF 100 plakalı araç ile seyir halindeyken, önlerini kesen otomobildeki şahısların silahlı saldırısına uğradı. Çok sayıda mermi isabet eden Bülent Mamak olay yerinde, ağır yaralanan Murat Gökler ise ambulansla kaldırıldığı Ceyhan Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Polis zanlıları yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.

(Neriman Çelebi/İHA)