Adana'da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi

6 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş yerinde kaçak cinsel ürün satan kişi gözaltına alındı.

Adana'da 2 bin 110 adet cinsel ürün el geçirildi, System.String[]

Adana'nın Ceyhan ilçesinde iş yerinde kaçak cinsel ürün satan kişi gözaltına alındı. Yakalanan 2 bin 110 adet ürüne el konuldu.


Alınan bilgiye göre, Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakcılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir iş yerinde kaçak cinsel ürünler satıldığına yönelik ihbar aldı. İhbarı değerlendiren polis ekipler, B.H.'ye ait iş yerine baskın yaptı. Yapılan baskında 2 bin 110 adet kaçak cinsel ürün ele geçirildi. Şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. - ADANA

Emniyet Müdürlüğü, Ceyhan, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 07:34 Kaynak: İHA
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