Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi
ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi.
ADANA'da, polisin düzenlediği operasyonda piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik çalışma yaptı. Ekipler, yüksek miktarda etil alkol olduğu belirlenen bir adrese şok baskın düzenledi. Adreste yapılan aramalarda, piyasa değeri 600 bin TL olan 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 14.07.2020 09:50 Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Adana'da 2 bin 140 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 16:07 Rubato grubunun solisti Özer Arkun'un konserleri tek tek iptal oldu 15:51 Son dakika: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda şu ana kadar 62 terörist öldürüldü 15:38 Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı 15:36 Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları 15:26 Temizlik işçisi, yol kenarındaki poşetin içinde cansız beden parçaları buldu 15:09 Son Dakika: İdlib'de Türk-Rus ortak devriyesine düzenlenen bombalı saldırıda can kaybı yaşanmadı 14:58 Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 14:56 Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak 14:41 Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı 14:40 Ambulansa yol vermeyen kamyon şoförüne, 2 bin 963 lira ceza kesildi 14:18 Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 14:03 Tartıştığı site sakini, kuryeyi sokak ortasında evire çevire dövdü 14:02 Bir kent diken üstünde! 174 kişi akrep sokması, 5 kişi yılan ısırmasıyla hastaneye başvurdu 13:41 Dinamit patlatan defineciler patlayıcılarla birlikte şelaleden düştü 13:23 Tecavüz skandalıyla sarsılan prestijli üniversite, öğrencilerine 'cinsel rıza' dersi verecek