Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

6 saat önce

ADANA'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi, System.String[]

ADANA'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.


Seyhan, Polis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:44 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kadına şiddet bitmiyor! Vicdansız koca, karısını sokak ortasında bıçakladı
Yayaya çarpıp ölümüne neden olan cip sürücüsü kaçtı Adana'da eğlence mekânlarının bulunduğu caddede korkutan patlama Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:53:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]