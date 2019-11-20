Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildiAdana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.

Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da eğlence mekânlarının bulunduğu caddede korkutan patlama
Alacaklısının kabus yaşattığı emlakçı, iç çamaşırıyla gittiği dükkanda yardım istedi İstanbul'da yüzde 20 zam gören suya Adana'da yüzde 30 indirim Kazada ölen küçük Erol'un cenazesinde aile dramı ortaya çıktı: Babası, annesini başkalarıyla fuhşa zorlamış

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2019 16:52:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]