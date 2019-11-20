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Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildiAdana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.
Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 10:49 Kaynak: DHA
Adana'da 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirildi
Adana'da polis ekipleri, piyasaya sürülmek üzere olan 2 bin 300 litre kaçak mazot ele geçirdi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde tankeri durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 bin 300 litre yağ karışımlı kaçak mazot ele geçirildi. Araç sürücüsü K.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından savcılıktan serbest bırakıldı.
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