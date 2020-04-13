Adana'da 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi - Son Dakika

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Adana'da 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi
6 saat önce
Adana'da 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildiADANA'da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi.
Adana'da 2 bin 335 litre kaçak içki ele geçirildi
ADANA'da, depoya baskın yapan polis ekipleri, 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Gözaltına alınan E.A.A., emniyetteki sorgusunun ardından serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesine yönelik yaptığı çalışmada, merkez Yüreğir ilçesine bağlı Köklüce Mahallesi'ndeki depoda içki üretildiği bilgisine ulaştı. Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, piyasa değeri 400 bin lira olan, variller içinde 2 bin 335 litre sahte içki ele geçirdi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan E.A.A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 10:39 Kaynak: DHA
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