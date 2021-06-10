Adana'da 2 bin 375 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'nın Yumurtalık ilçesinde 2 bin 375 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yumurtalık ilçesi Yeşilköy Mahallesi'nde yaşayan C.Ö'nün evinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine adrese baskın düzenledi.
Ekipler, bidonlar içerisinde 2 bin 375 litre sahte içki ile sahte içki üretiminde kullanılan malzemeler ele geçirdi.
Şüpheli C.Ö. gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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