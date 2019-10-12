Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Son Dakika Güncel Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

1 saat önce

Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildiAdana'da polis, şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Adana'da polis, şüphe üzerine durdurduğu yolcu otobüsünde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, Tarsus-Adana- Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki uygulama noktasında bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta yapılan aramada, bir yolcunun valizinde 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili S.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen S.B. sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Adana'da 2 bin 550 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Polis, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:09 Kaynak: DHA
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