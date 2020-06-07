Adana'da 2 bin 565 polisten helikopter destekli huzur uygulaması - Son Dakika

Adana Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 2 bin 565 polis ile hava destekli asayiş uygulaması yaptı. Özel eğitimli 4 narkotik köpeğinin de kullanıldığı 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında gerçekleştirilen denetimlerde aranması olan 10 kişi yakalanırken, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca ile 75 gram uyuşturucu maddesi ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı doğrultusunda il genelinde 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması' adı altında sabit nokta yol kontrolü ve umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. 2 bin 565 polisin görev aldığı uygulamada, helikopter ve drone ile havadan destek verildi. İl genelinde sabit nokta önleyici yol kontrolleri ve umuma açık mekan denetimlerinde 10 bin 774 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştiren ekipler, aranması olan 10 kişiyi yakaladı. 6 bin 17 aracı durdurup özel eğitimli narkotik köpekleriyle arayan ekipler, 159 araca çeşitli kabahatlerden 93 bin 295 TL ceza keserken, 27 aracı ise trafikten men etti. Bunun yanı sıra 2 adet çalıntı motosiklet de uygulamada bulundu.



Umuma açık 285 iş yeri denetlenirken, 9 iş yerine toplamda 19 bin 80 TL idari para cezası uyguladı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 18 yaşından küçük 2 kişiyeyse bin 578 TL idari para cezası uygulandı. Gece yarısına kadar devam eden uygulama genelinde ekipler, 6 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 3 kurusıkı tabanca, 5 kesici alet, 66 gram metamfetamin cinsi uyuşturucu madde, 5 gram esrar, 4 gram ise kannabinoid cinsi uyuşturucu madde ele geçirdi. - ADANA