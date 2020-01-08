Adana'da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirdi.

Adana'da 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirildi, System.String[]

Adana'da sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre etil alkol ele geçirdi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, İncirlik Park Alanında uygulama yaptığı sırada bir minibüsten şüphelendi. Polis minibüsü durdurup arama yaptığında sahte içki yapımında kullanılan 2 bin 760 litre metil alkol buldu.


Olayla ilgili M.G. ve M.B. isimli şahıslar ve yaşı küçük M.B. gözaltına alındı. M.B. Çocuk Şube Müdürlüğüne teslim edilirken, diğer zanlılar sorgulanmak üzere emniyete getirildi. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılar nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 10:12 Kaynak: İHA
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