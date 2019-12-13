Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da düzenlenen operasyonda yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]

Adana'da düzenlenen operasyonda yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 800 litre sahte içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 14-15 Aralık'ta düzenlenmesi planlanan ve valilik kararıyla iptal edilen "Kebap ve Şalgam Festivali" öncesi piyasaya sahte içki sürmek isteyen kişilere yönelik çalışma başlattı.

Ekip, bu kapsamda merkez Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ndeki barakada sahte içki üretildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yapım aşamasında ve satışa hazır 2 bin 800 litre sahte rakı ele geçirdi.

Operasyona ilişkin polis kamerasına yansıyan görüntülerde, sahte içkinin fermantasyon ve damıtma yöntemiyle üretildiği ortamın aşırı kirli olması dikkati çekti.

Şüpheli F.K. gözaltına alındı, sahte içkinin imha edildiği öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, Aralık, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.12.2019 02:04 Kaynak: AA
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