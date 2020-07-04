Adana'da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması - Son Dakika

Adana'da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması

Adana'da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması Adana'da hava destekli 2 bin 826 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi.

Adana'da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması

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ADANA - Adana'da hava destekli 2 bin 826 polisin katılımıyla 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Uygulama genelinde çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 'Huzur ve Güven' uygulamasını 80 noktada düzenlendi. Uygulamaya, terör, çevik kuvvet, özel harekat ile trafik şube polisleri de destek verdi.

Uygulama genelinde 2 bin 826 polis görev alırken 4 eğitimli dedektör köpekte katıldı. Polis helikopterinin havadan destek verdiği uygulamada, polisler durdukları araçları narkotik köpekleri eşliğinde aradı. Yapılan uygulamada, 10 in 161 kişinin GBT kontrolü yapıldı. Yapılan kontrollerde çeşitli suçlardan aranan 42 kişi yakalandı.

Trafik şubeye bağlı polisle, 5 bin 774 araç kontrol ederken, 20 araç trafikten men edildi. 91 araca ise 67 bin 770 TL para cezası kesildi. Yapılan uygulamada 1 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.

Umuma açık iş yerlerinin denetlediği uygulamada, 19 iş yerine 28 bin 970 TL idari para cezası uygulandı. Umumi hıfzıssıhha kanununa uymayan 2 iş yerine 1 bin 800 TL para cezası kesildi.

Polis ekipleri, durdukları araçlarda yaptığı aramalarda, 3 adet ruhsatsız tabanca bunlara ait 3 adet şarjör ile 48 adet mühimmat, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ile 5 adet dolu kartuş ele geçirildi. 3 adet kesici ve delici alet, 153 kök hint keneviri, 28 gram sentetik kannabinoid cinsi uyuşturucu madde, 18 gram esrar maddesi, 5 adet uyuşturucu hapta yapılan aramalarda ele geçirildi.

Adana, Huzur, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 01:08 Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 bin 826 polisle huzur ve güven uygulaması - Son Dakika
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