Adana'da 2 bin 879 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması - Son Dakika

Adana'da 2 bin 879 polisle 'Huzur ve Güven' uygulaması

ADANA - Adana'da hava destekli, 2 bin 879 polisin katılımıyla kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması düzenlendi. Uygulama genelinde 10 adet ruhsatsız silah ele geçirilirken çeşitli suçlardan aranan 45 kişi de yakalandı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci'nin talimatı doğrultusunda kent genelinde 'Huzur ve Güven' uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü uygulamaya, terör, çevik kuvvet, trafik şube ve özel harekat polisleri de destek verdi.

Polis helikopteri havadan destek verirken drone ile uygulama havadan görüntülendi. Sabit yol uygulamasında,18 bin 487 kişinin GBT sorgusu yapılırken çeşitli suçlardan aranan 45 kişi yakalandı. Durdurulan vatandaşlarda yapılan üst taramalarında, 3 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet şarjör, 36 adet mermi, 7 adet ruhsatsız av tüfeği, 9 adet dolu kartuş, 2 adet kesici delici alet ve 15.81 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Uygulamada, 10 bin 294 araç kontrol edilirken 18 araç trafikten men edildi. 247 araca ise 175 bin 524 TL para cezası uygulandı. Kontrol edilen araçlar arasında 1 adet çalıntı motosiklet ve 2 adet çalıntı elektrikli bisiklet ele geçirildi.