Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Mıdık, Hadırlı ve Havuzlubahçe mahallelerinde sahte içki üretildiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen 3 adrese operasyon düzenleyen polis, 2 bin 925 litre sahte içki ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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