Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

35 dakika önce

Adana'da bir minibüste yapılan aramada 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]
Adana'da bir minibüste yapılan aramada 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi, Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda bir minibüsten şüphelendi. Durdurulan ve arama yapılan minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Minibüste bulunan İ.D. ise gözaltına alındı. - ADANA
Adana Emniyet Müdürlüğü, Adana, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:32 Kaynak: İHA
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