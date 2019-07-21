Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
35 dakika önce
Adana'da bir minibüste yapılan aramada 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 09:32 Kaynak: İHA
'da bir minibüste yapılan aramada 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan
ilçesi, Turhan Cemal Beriker
Bulvarı'nda bir minibüsten şüphelendi. Durdurulan ve arama yapılan minibüste 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Minibüste bulunan İ.D. ise gözaltına alındı. - ADANA
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