Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

6 saat önce

Adana'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 9 bin liralık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, System.String[]

Adana'da polisin yaptığı operasyonda piyasa değeri 9 bin liralık 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.


Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesindeki Metal Sanayi Sitesinde kaçak akaryakıt satıldığı bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında piyasa değeri 9 bin liralık, 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirdi. Olaya ilgili A.A. gözaltına alındı. Kaçak akaryakıta el konulurken zanlı ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Zanlı adli kontrol tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - ADANA

Adana, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 09:53 Kaynak: İHA
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