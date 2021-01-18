Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi - Son Dakika

Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
18.01.2021 10:07
- Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi Adana'da düzenlenen opernasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
- Adana'da 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
ADANA - Adana'da düzenlenen opernasyonda 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Sarıçam ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesinde bir işletmede kaçak akaryakıt olduğu bilgisine ulaştı. Polis adrese baskın yaptı. Baskında 2 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 1 kişi gözaltına alındı.
Zanlı ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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