Adana'da 2 Bin Litre Kaçak İçki Ele Geçirildi

Adana'da bir eve yapılan baskında 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi.

Adana'da bir eve yapılan baskında 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak içki imal edildiği ileri sürülen bir eve baskın yaptı. Merkez Seyhan ilçesi, Hadırlı Mahallesi'ndeki eve yapılan baskında, evin müştemilat olarak kullanılan alanında kaçak içki imalathanesi bulundu. Yapılan aramalarda 2 bin litre kaçak içki ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.



Savcılık talimatıyla kaçak içkiler olay yerinde dökülerek imha edildi. - ADANA

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