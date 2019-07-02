Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi
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Adana'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi

1 saat önce

Adana polisi, bin litresi satışa hazır 2 bin litre boğma rakı ele geçirdi.

Adana'da 2 bin litre sahte içki ele geçirildi, System.String[]
Adana polisi, bin litresi satışa hazır 2 bin litre boğma rakı ele geçirdi. Olayla ilgili bir şahıs gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, vatandaşların hayatını tehlikeye atacak sahte içki üreticilerine yönelik operasyon düzenledi. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hadırlı Mahallesi'nde bir depoya yapılan baskında, bin litresi satışa hazır halde 2 bin litre boğma rakı ele geçirildi.

Olaya ilişkin Ş.A. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınırken, fıçılara doldurulan içkiler polis tarafından imha edildi.

Öte yandan, geçtiğimiz gün Mersin'de de 21 kişi sahte alkol zehirlenmesinden hastaneye kaldırıldı. Metanol zehirlenmesi teşhisi konan vatandaşlardan 5'i hayatını kaybetti. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 10:25 Kaynak: İHA
emniyet müdürlüğü, kaçakçılık, organize, adana, 3. Sayfa
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