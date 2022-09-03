Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 27 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 27 zanlı gözaltına alındı

03.09.2022 01:06
Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 27 zanlı gözaltına alındı

Adana'da 2 bin polisin katılımıyla helikopter ve dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

Adana'da 2 bin polisin katılımıyla helikopter ve dron destekli "huzur ve güven" uygulaması yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, 16 bin 299 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde, 10 ruhsatsız tabanca, 5 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca, 5 kesici aletin yanı sıra 2,4 gram eroin, 6 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 176 uyuşturucu hap ile 91 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Uygulama kapsamında ayrıca 5 bin 631 araç kontrol edildi, çalıntı 2 araç, 8 motosiklet ve 1 elektrikli bisiklete el konuldu, 106 araca 224 bin 65 lira para cezası uygulandı, 5 araç trafikten men edildi.

Toplam 151 umuma açık iş yerinin denetlendiği uygulamada, 2 iş yerine kumar oynatıldığı için adli, 15 iş yerine de usulsüzlük tespit edilmesi nedeniyle idari işlem yapıldı, 1 kişiye 277 lira ceza kesildi.

Denetimlerde, dilencilik yapan 13 kişiye de 3 bin 601 lira idari ceza uygulandı.

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Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Tragger, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 27 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adana'da helikopter ve dron destekli asayiş uygulamasında 27 zanlı gözaltına alındı - Son Dakika
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