Adana'da 2 çocuğun suda kaybolduğu iddiası

Adana'da, sulama kanalında oynarken akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğu arama çalışmaları, herhangi bir ize ulaşılamaması ve haklarında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine durduruldu.

Adana'da, sulama kanalında oynarken akıntıya kapılarak kaybolduğu ileri sürülen 2 çocuğu arama çalışmaları, herhangi bir ize ulaşılamaması ve haklarında kayıp başvurusunda bulunulmaması üzerine durduruldu.

Merkez Yüreğir ilçesinde dün DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken bir anda akıntıya kapılarak sürüklenen 4 çocuğun kurtarıldığı olayda kaybolduğu iddia edilen 2 çocuğun bulunması için kanala verilen suyun akışı kesildi.

Suyun çekildiği kanalda yapılan aramalarda kaybolduğu öne sürülen çocuklara dair herhangi bir ize ulaşılamadı.

Güvenlik güçlerine dünden bu yana kayıp çocuk başvurusu da yapılmadığı için arama çalışmaları durduruldu.

Olay

Levent Mahallesi'nde DSİ'ye ait sulama kanalının kenarında oyun oynarken bir anda akıntıya kapılarak sürüklenen 1'i kız 4 çocuk çevredeki vatandaşlarca kurtarılmıştı.

Olayda, 2 çocuğun da akıntıya kapılarak kaybolduğunun belirtilmesi üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü su altı ekiplerince kanalda arama çalışması başlatılmıştı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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