Adana'da 2 çocuk annesi kadın, katil zanlısı olan öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil her yerde aranıyor - Son Dakika
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Adana'da 2 çocuk annesi kadın, katil zanlısı olan öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil her yerde aranıyor

08.05.2023 19:36

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 çocuk annesi kadın, eşinin yeğeni tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş bir çalışma başlattı.

İlçeye bağlı İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler Derya Şengül'ü (43) yerde kanlar içinde buldu.

Adana'da 2 çocuk annesi kadın, öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil zanlısı her yerde aranıyor

3 KURŞUNLA VURULMUŞ

3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesi sonrasında Şengül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Adana'da 2 çocuk annesi kadın, öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil zanlısı her yerde aranıyor

ÖZ YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni M.Ş. (28) olduğu belirlendi. M.Ş'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi polisin yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.

Kaynak: DHA
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Ceyhan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adana'da 2 çocuk annesi kadın, katil zanlısı olan öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil her yerde aranıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adana'da 2 çocuk annesi kadın, katil zanlısı olan öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil her yerde aranıyor - Son Dakika
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