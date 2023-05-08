Adana'da 2 çocuk annesi kadın, katil zanlısı olan öz yeğeni tarafından öldürüldü! Katil her yerde aranıyor

İlçeye bağlı İbrahim Mete Bulvarı'ndaki bir apartmanda meydana gelen olayda iddiaya göre, silah sesleri duyan bina sakinleri polise haber verdi. Olay yerine giden ekipler Derya Şengül'ü (43) yerde kanlar içinde buldu.

3 KURŞUNLA VURULMUŞ

3 kurşunla vurulduğu tespit edilen Şengül'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesi sonrasında Şengül'ün cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

ÖZ YEĞENİ ÖLDÜRMÜŞ

Polisin çalışmasında cinayeti işleyen kişinin çocukluğundan bu yana yanında büyüttüğü eşinin öz yeğeni M.Ş. (28) olduğu belirlendi. M.Ş'nin öldürdüğü Şengül'ü de annesi gibi gördüğü için 'Anne' diye hitap ettiği belirtildi. Olaydan sonra kaçan şüpheliyi polisin yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattığı bildirildi.