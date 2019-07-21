Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı

1 saat önce

Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç kızdan biri yaralandı.

Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı, System.String[]
Adana'nın Ceyhan ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan 2 genç kızdan biri yaralandı. Saldırıyı azmettirdiği ileri sürülen genç bir kız gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dilara B. (19) ve Şeyda O. (24) aralarında husumet bulunan Menekşe A'yı darp etti. Menekşe A'da olayı sevgilisi Mustafa Ö'ye anlattı. Genç kızları takip eden Mustafa Ö. dün gece saat 23.00 sularında Namık Kemal Mahallesi, Orhan Ekinci Bulvarında kaldırımda yürüyen Dilara B. (19) ve Şeyda O'ya (24) silahla ateş etti. Dilara B. saldırıdan yara almadan kurtulurken Şeyda O. çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şeyda O'nun ameliyata alındığı öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Olayı azmettirdiği iddiasıyla Menekşe A. gözaltına alındı. Saldırıyı gerçekleştirdiği ileri sürülen Mustafa Ö'nün yakalanması için çalışma başlatıldı. - ADANA
Ceyhan, Adana, Genç, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.07.2019 10:39 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Otomobili gasbedilen sürücü, silahlı saldırgan sanılıp dövüldü Kamerunlu masöze cinsel saldırı iddiasına 4 gözaltı Sahte alkolden zehirlenen ev kadını öldü Cinsel saldırı iddiası

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.7.2019 11:47:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adana'da 2 genç kıza silahlı saldırı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]