Kayıp Suriyeli Yezen'in sulama kanalında cesedi bulundu - Son Dakika
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Kayıp Suriyeli Yezen'in sulama kanalında cesedi bulundu

01.08.2022 16:50

ADANA'da, 2 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu Yezen Cuma'nın (10), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

ADANA'da, 2 gün önce evden ayrılan ve bir daha haber alınamayan Suriye uyruklu Yezen Cuma'nın (10), sulama kanalında cansız bedeni bulundu.

Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'ndan geçenler, Devlet Su İşleri'ne ait sulama kanalındaki yaya köprüsünün altında çocuk cesedinin sürüklendiğini gördü. İhbarla bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Su Altı Grup Amirliği ekiplerinin çalışmasıyla cansız beden, sudan çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, 30 Temmuz'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Suriyeli Yezen Cuma'ya ait olduğu belirlendi. Acı haberle gelen çocuğun ailesi, uzun süre gözyaşı döktü. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Yezen'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Kaynak: DHA

Suriye, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kayıp Suriyeli Yezen'in sulama kanalında cesedi bulundu - Son Dakika

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