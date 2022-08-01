Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika
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Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

01.08.2022 17:26
Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu

Adana'da 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Adana'da 2 gün önce kaybolan 10 yaşındaki çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Yüreğir ilçesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarında meydana geldi. İddiaya göre, sulama kanalı kenarından geçen vatandaşlar köprü ayağında su içinde hareketsiz yatan bir çocuk olduğunu gördü. Hemen polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sualtı polisi sulama kanalına girip çocuğu çıkardı. Yapılan kontrolde çocuğun öldüğü belirlendi. Cesedin, Tahsilli Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Yezen Cumali'ye (10) ait olduğu belirlendi. Cumali'nin 2 gün önce kaybolduğu öğrenildi.

Ceset otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

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Kaynak: İHA

Adana Yüregir, Adana, su, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kayıp çocuğun cesedi sulama kanalında bulundu - Son Dakika

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