Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika

Adana'nın Pozantı ilçesinde, bir fabrikadan hurda demir, çelik ve krom malzemeler çaldığı iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlıbel Mahallesi'nde hırsızlık olaylarında meydana gelen artış üzerine çalışma başlattı.
Şüphe üzerine bir aracı takibe alan ekipler, krom fabrikası yakınlarındaki araca hurda malzemeler yüklendiğini tespit etti.
Araçta, 200 kilogram hurda demir, çelik ve krom malzemeler ele geçirildi, M.G. ve K.A.A. gözaltına alındı.
Ele geçirilen malzemeler fabrikaya teslim edildi.
Kaynak: AA
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