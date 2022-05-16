Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

16.05.2022 16:44
Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

Adana'nın İmamoğlu ilçesinde düzenlenen operasyonda, hırsızlık yaptıkları iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malıhıdırlı Mahallesi'nde ikamet eden H.K'nin bahçesinden jeneratör, kaynak makinası, spiral, matkap ve dalgıç pompasının çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda S.G. ve M.B. gözaltına alındı.

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Jandarma, Hisarcık, İmamoğlu, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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