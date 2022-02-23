Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika
Üye Girişi

Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

23.02.2022 14:25
Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binadan güneş enerjisi panelini çalmaya çalışan 2 şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binadan güneş enerjisi panelini çalmaya çalışan 2 şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.

Yenibaraj Mahallesi'ndeki binaya giren maskeli bir kişi, evin damındaki güneş enerjisi panelini söküp bahçeye attı. Bu sırada panelin camının kırılma sesini duyan çevredekiler olay yerine gitti.

Vatandaşlar, şüpheli S.F'yi binadan inerken, güneş enerjisi panelini alıp kaçmak için el arabasıyla bölgede bekleyen Y.R.Y'yi de sokağın başında yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vatandaşların, evin damından inen zanlıyı yakalaması güvenlik kamerasına yansıdı.

Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı
Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı
Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı
Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Son dakika haber... Adana'da ağabeyini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi Otomobildeki kavgada yaralanan iki kişiden biri tutuklandı Otomobildeki kavgada yaralanan iki kişiden biri tutuklandı

Seyhan, Adana, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika


Son Dakika
14:54 Pişkin katil, ablasını öldürüp mahkemeden tahliyesini istedi!
14:54 Kremlin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in telefon görüşmesi yapacağını açıkladı
14:46 Kayınvalidesini evde bulamayınca komşusunu rehin aldı! Özel Harekat polislerinin hedefi oldu
14:45 Oğlum'da bu akşam neler olacak? Zeynep Tuğrul'un elinden kurtulabilecek mi?
14:38 Kuruluş Osman'da bu akşam neler olacak? Osman Bey Geyhatu'yu Bitinya'dan söküp atmaya ant içiyor
14:30 Zeliha Teyze 38 yıl sonra gelinlik hayalini gerçekleştirdi
14:29 Türkiye Rusya'ya yaptırım uygulayacak mı? Erdoğan herkesin merak ettiği soruyu yanıtladı
14:28 Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni rol arkadaşı kim olacak? Üç isim gündemde; Neslihan Atagül, Serenay Sarıkaya ve Büşra Develi
14:20 Sadakatsiz'de bu akşam neler olacak? Volkan, Ali'den vazgeçecek mi?
14:11 Fazıl Say, cumhurbaşkanı adayını açıkladı: Açık ve net, aday Ekrem İmamoğlu olmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2022 15:00:41. #1.12#
SON DAKİKA: Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement