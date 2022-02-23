Adana'da 2 hırsızlık şüphelisini vatandaşlar yakaladı - Son Dakika

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, bir binadan güneş enerjisi panelini çalmaya çalışan 2 şüpheli, vatandaşlarca yakalanıp polise teslim edildi.

Yenibaraj Mahallesi'ndeki binaya giren maskeli bir kişi, evin damındaki güneş enerjisi panelini söküp bahçeye attı. Bu sırada panelin camının kırılma sesini duyan çevredekiler olay yerine gitti.

Vatandaşlar, şüpheli S.F'yi binadan inerken, güneş enerjisi panelini alıp kaçmak için el arabasıyla bölgede bekleyen Y.R.Y'yi de sokağın başında yakaladı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Vatandaşların, evin damından inen zanlıyı yakalaması güvenlik kamerasına yansıdı.