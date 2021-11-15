Adana'da "2. Jig Turnuvası" düzenlendi - Son Dakika

Adana Büyükşehir Belediyesince 2. Jig Turnuvası gerçekleştirildi.

Karataş ilçesinde düzenlenen turnuvada yarışmacılar 48 tekneyle denize açılarak "En Büyük Balık", En Çok Balık Tutma", "En Çok Balık Yakalama ve Bırakma" kategorilerinde birinci olabilmek için mücadele etti.

Turnuva sonunda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verilirken, yarışmacıların yakaladığı balıklar açık artırma usulü ile satılarak geliri Lösemili Çocuklar Vakfı'na (LÖSEV) bağışlandı.