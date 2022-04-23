2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika
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2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

23.04.2022 10:02
2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

Adana'da iki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli tutuklandı.

Adana'da iki kadının çantasını kapkaç yöntemiyle çalan iki şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 18 Nisan'da merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde Nilgün Ü'nün (58) yerde sürüklenip içinde 1500 lira ve cep telefonu bulunan çantasının çalınmasıyla ilgili soruşturmayı genişletti.

Araştırmalar sonucu 2 zanlının, olaydan yaklaşık 15 dakika önce de Beyazevler Mahallesi'nde Duygu Ö'nün (27) içinde 500 lira bulunan çantasını çaldıklarını belirlendi.

Ekipler, adreslerini tespit ettiği iki şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlılar A.K. (17) ve Nihat E. (20), emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olay

Merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde 18 Nisan'da Nilgün Ü'nün çantası kapkaç yöntemiyle çalınmıştı. Olay sırasında yerde sürüklenen kadın da yaralanmıştı.

Güvenlik kamerasına da yansıyan olayın ardından polis, çantayı çalan zanlı ile onu çevrede bekleyen şüpheli arkadaşını yakalamak için çalışma başlatmıştı.

2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı
2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 2 kadının çantasını çalan 2 kapkaç zanlısı tutuklandı - Son Dakika


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