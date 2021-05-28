Adana'da 2 kadının öldürülmesiyle ilgili yakalanan 5 zanlı serbest bırakıldı - Son Dakika

Adana'nın Kozan ilçesinde 2 kadının silahla öldürülmüş bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli serbest bırakıldı.
Eskikabasakal Mahallesi'nde 24 Mayıs'ta, Tuğçe Duman (27) ve dayısının imam nikahıyla birlikte yaşadığı Suriye uyruklu Melek Elşemo'nun (24) tabancayla öldürülmesiyle ilgili 3 şüphelinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 5'e yükseldi.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü adli kontrol şartıyla olmak üzere tamamı serbest bırakıldı.
Ekiplerin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
Olay
Kozan ilçesinde 24 Mayıs'ta, sokakta park halindeki bir otomobilden şüphelenen vatandaşlar, durumu jandarmaya bildirmişti. Bölgeye sevk edilen ekipler, otomobilde Tuğçe Duman, yaklaşık 100 metre mesafedeki arazide de Melek Elşemo'nun cesediyle karşılaşmıştı. 2 şüpheli gözaltına alınmıştı.
Kaynak: AA
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